Nazi-Vergangenheit Herbergers in der Diskussion

Der Wahl gingen zum Teil hitzige Diskussionen über die Kandidaten voraus. So wurde die Nazi-Vergangenheit von Herberger ebenso intensiv besprochen wie die Verwicklungen von Beckenbauer in seiner Funktion als WM-OK-Chef in den Skandal um die Vergabe der Weltmeisterschaft 2006. Die WM-Endrunde fand als "Sommermärchen" Eingang in die deutsche Fußball-Historie, hat aber durch die im Nachhinein enthüllten Vorkommnisse um die Vergabe und ominöse Geldflüsse deutlich an Strahlkraft verloren.

So war das Votum bei Beckenbauer nicht einmütig. Ohne Gegenstimme wurden lediglich Fritz Walter, der Kapitän der 1954er-Sieger-Elf, Stürmer Gerd Müller, Schütze des 2:1-Siegtores im WM-Finale 1974 gegen die Niederlande, gewählt.

Kein Weltmeister von 2014 dabei - noch

Zur Wahl standen ausschließlich Spieler, die ihre Karriere vor mindestens fünf Jahren beendet haben. Spieler des 2014er-Weltmeisterteams konnten somit noch nicht in die Hall of Fame aufgenommen werden. Sukzessive soll jedoch der Kreis der Ausnahmespieler in der Ruhmeshalle des deutschen Fußballs in den kommenden Jahren erweitert und mit einer eigenen Ausstellung im Fußballmuseum in Dortmund geehrt werden.

sid | Stand: 22.11.2018, 21:20