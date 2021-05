EM-Kader: Löw nimmt Müller und Hummels mit

Der deutsche EM-Fahrplan

Für die Nationalspieler steht zunächst noch der Abschluss der nationalen Ligen auf dem Programm. Vier deutsche Spieler stehen zudem noch im Finale um die Champions League zwischen Chelsea und ManCity (Gündogan, Havertz, Rüdiger, Werner). Außerdem wird Toni Kroos aufgrund seiner Corona-Infektion womöglich verspätet zur Nationalmannschaft dazu stoßen.

Auf dem Weg zum EM-Auftakt gegen Frankreich in München (15.06., 21 Uhr) bestreitet die DFB-Elf noch zwei Testpiele. Am 2. Juni geht es gegen Dänemark und am 7. Juni gegen Lettland.

Stand: 19.05.2021, 12:56