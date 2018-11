Die Premiere der Nations League ist für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mächtig missraten. Sieglos beendete die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw mit dem 2:2 gegen die Niederlande die Gruppe 1 der Liga A auf dem letzten Platz und steigt damit in die B-Liga ab. Erst in zwei Jahren kann Deutschland bei der zweiten Auflage den Wiederaufstieg anpeilen. Zuvor stehen die EM-Qualifikation und die Endrunde 2020 an.

Am 2. Dezember erfährt Löw bei der Auslosung der Gruppen in Dublin, gegen wen sein Team in der EM-Qualifikation ran muss. Ab 12 Uhr rollen im Convention Center die Kugeln, das alles ist dann im Livestream bei sportschau.de zu sehen. Wenn es schlecht läuft, finden sich die Deutschen in Lostopf zwei wieder.

Hoffen auf Portugal

Hintergrund ist, dass von den zwölf Teams der Nations League A nur die besten zehn als Gruppenkopf gesetzt sind. Zurzeit ist Deutschland Zehnter der eigens dafür erstellten Tabelle, doch wenn Polen am Dienstag (20.11.2018) in Portugal einen Punkt holt, dann rutscht das DFB-Team auf Rang elf und wäre nicht dabei im ersten Lostopf. Das bedeutet, dass Deutschland in der EM-Qualifikation gegen ein Topteam wie Frankreich, Spanien, England, Belgien oder Italien ran muss.

Nur Pflichtspiele in 2019?

Die Termine für die EM-Qualifikation stehen schon fest. Im März, Juni, September, Oktober und November 2019 wird es insgesamt fünf Doppelspieltage geben. Spielt Deutschland in einer Sechsergruppe, dann hat es im kompletten Kalenderjahr nur Pflichtspiele. Kommt das Team in eine Fünfergruppe, sind noch zwei Termine für Testspiele frei. Es wird fünf Gruppen mit sechs Mannschaften und fünf Gruppen mit fünf Mannschaften geben. Fakt ist, dass es vor dem Start der EM-Qualifikation im März kein Länderspiel geben wird. Der erste deutsche Gegner im Jahr 2019 steht also noch nicht fest.

Alle Sieger und alle Zweiten fahren zur EM

Auch wenn es nur in Lostopf zwei gesetzt sein sollte, hat Deutschland natürlich alle Chancen auf eine erfolgreiche EM-Qualifikation. Alle Sieger und alle Zweiten der zehn Gruppen lösen ein Ticket. Die vier restlichen Plätze werden in Play-offs verteilt.

Dafür startberechtigt sind die Sieger der jeweils vier Gruppen aus den Ligen A bis D der Nations League. Haben diese Teams schon über die normale Qualifikation ihr EM-Ticket gesichert, geht das Startrecht an das nächstbeste noch nicht qualifizierte Team der jeweiligen Liga über.

Weg über Play-offs möglich

Sollte Deutschland auch in der EM-Qualifikation patzen, kann es sich also theoretisch noch über die Play-offs für die EM qualifizieren. Die Auslosung der Play-off-Spiele steigt am 22. November 2019, am 1. Dezember werden die EM-Vorrundengruppen ausgelost.

Die EM-Endrunde findet vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 in zwölf Ländern statt. Eröffnungsort ist Rom, beide Halbfinals und das Endspiel finden in London statt. München ist als deutscher Spielort Gastgeber für drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale.

red/sid/dpa | Stand: 20.11.2018, 11:05