EM-Verschiebung setzt DFB-Team in der Nations League unter Druck

Wenn die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie es zulassen sollten, findet zum Jahresende 2020 ein bislang eher belächelter Wettbewerb im Profifußball statt. Die Nations League der UEFA soll zwischen dem 3. September und dem 16. November zum zweiten Mal ausgetragen werden.

Für die deutsche Mannschaft geht es in den jeweils zwei Spielen gegen die Schweiz, die Ukraine und Spanien allerdings nicht nur darum, bei dem Turnier mitzuspielen. Die sechs Partien werden angesichts der Verschiebung der EM 2020 entscheidenden Einfluss auf die Ausgangslage für die Qualifikation zur WM 2022 haben.

Der Ablauf der Qualifikation

Um zu verstehen, warum diese Spiele wichtig werden, muss man zunächst wissen, wie die Qualifikation abläuft:

Der UEFA stehen 13 Plätze bei der WM zu.

zu. Es wird in Europa zehn Qualifikationsgruppen geben.

geben. Nur die Gruppensieger sind direkt für die WM in Katar qualifiziert.

sind direkt für die WM in Katar qualifiziert. Die zehn Gruppenzweiten werden mit zwei weiteren Teams aus der Nations League in Playoffs die drei weiteren Teilnehmer ausspielen.

Es wird also wichtig werden, in Lostopf 1 zu landen. Denn wer in Lostopf 2 liegt, muss mit Gegnern wie Frankreich, England oder Spanien im Wettstreit um den einzigen direkten Qualifikationsplatz seiner Gruppe rechnen. Da es zehn Gruppen gibt, werden wohl jeweils zehn Mannschaften in beiden Lostöpfen liegen. Und dafür ist die FIFA-Weltrangliste entscheidend.

Deutschland derzeit an der Grenze zu Topf 2

Die Setzliste für die Lostöpfe muss laut Regularien der FIFA auf Basis der FIFA-Weltrangliste erstellt werden. Und in der liegt Deutschland in einer rein europäischen Betrachtung derzeit auf Platz zehn - also auf dem untersten Platz, der noch gerade in Topf 1 führt.

Da die EM vor der Auslosung der WM-Qualifikation nicht mehr stattfinden wird, können die Mannschaften dort auch keine Punkte für die Weltrangliste mehr holen. Also geht es für das deutsche Team in der Nations League darum, diesen Platz zu sichern - und deshalb ist der Wettbewerb plötzlich ungemein wichtig.