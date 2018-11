Bayern-Profi Boateng fehlt überraschend im Aufgebot von Bundestrainer Joachim Löw für die Duelle mit Russland am 15. November und vier Tage darauf in der Nations League gegen die Niederlande. Der Innenverteidiger erhält nach Rücksprache mit dem Bundestrainer eine Auszeit. "Ich bin davon überzeugt, dass auch ihm aktuell eine Pause gut tut" , sagte Löw am Freitag (09.11.2018).

Ist der Abschied schon endgültig?

"Ich habe ihm gesagt, dass wir auch auf seiner Position viele Alternativen haben, gerade mit jüngeren Spielern" , so Löw. Das klingt nach einem Abschied für immer, jedoch schob Löw einen Satz nach, der eine Rückholaktion ermöglicht. Die Youngster müssten "natürlich erst mal beweisen, dass sie an das Niveau von Jerome herankommen können" .