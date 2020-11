"Es tut mir sehr weh, wie mit den jungen Spielern umgegangen wird" , sagte Bierhoff in einer viertelstündigen Brandrede bei einem Videocall mit Journalisten am Montag (09.11.2020). Er spüre, "wie eine dunkle Wolke über der Mannschaft" schwebe, so Bierhoff weiter: "Ich bin in der Kabine und sehe müde Gesichter, Anspannung und Frust, weil nicht immer alles so geht, wie man will."

Es tue ihm weh, dass der von Bundestrainer Joachim Löw vollzogene Umbruch und der Wille der jungen Spieler nicht genug honoriert und unterstützt werde, kritisierte Bierhoff: "Man kann gerne Jogi und mich als Verantwortliche kritisieren, aber die jungen Spieler haben unser Vertrauen verdient - und sie werden es zurückzahlen."

Es geht "nicht um Mitleid"

Bierhoff betonte mehrmals, dass es ihm bei seinem Appell "nicht um Mitleid" gehe. "Wir haben eine herausgehobene Position" , sagte der 52-Jährige, " aber es sind auch Menschen." Es gehe ihm nicht darum, Kritik nicht zuzulassen, "sondern vielmehr um die Tonalität, um die Stimmung, die generell hineintransportiert wird" . Er wisse aber natürlich, "dass wir derzeit nicht gerade Deutschlands liebstes Kind sind und nicht das Lagerfeuer, das ist einfach Fakt" , so der DFB-Direktor: "Es ist wie im richtigen Leben: Wir müssen Vertrauen zurückgewinnen." Dies würden die jungen Spieler aber "mit Herz und Leidenschaft" angehen.

Hummels, Boateng und Müller weiter kein Thema

Nahezu unvermeidlich bezog Bierhoff auch Stellung zur Dauerdebatte um eine Rückkehr von Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller. Dabei brachte er aus eigener Erfahrung einen anderen Aspekt ins Spiel. "Wenn du so verdiente Nationalspieler zurückholst, musst du einen gewissen Umgang voraussetzten. Diese Spieler wären dann natürlich gesetzt" , sagte Bierhoff. Der 52-Jährige erinnerte an die Rückholaktion von Kapitän Lothar Matthäus zur WM 1998 durch Bundestrainer Berti Vogts. So was mache etwas mit einer Gruppe, mahnte Bierhoff, "weil das Alpha-Tiere sind" . Bierhoffs Schlussfolgerung lautet: "Kein Handlungsbedarf".

red/dpa/sid | Stand: 09.11.2020, 13:45