Wer kein regelmäßiger Besucher eines Fußball-Stadions ist oder auch nur hin und wieder Bundesligaspiele im Fernsehen verfolgt, dem dürften am Mittwochabend (11.11.2020, Live-Ticker ab 20.30 Uhr) einige Spieler im Kader der Nationalmannschaft für das Test-Länderspiel gegen Tschechien in Leipzig nicht besonders geläufig sein. Felix Uduokhai (FC Augsburg), Ridle Baku (VfL Wolfsburg) etwa oder Philipp Max (PSV Eindhoven): Nie gehört? Die drei sind Neulinge, die Bundestrainer Jochim Löw für diese Länderspielperiode berufen hat.

Aber auch Luca Waldschmidt (Benfica Lissabon), Jonas Hofmann und Florian Neuhaus (beide Borussia Mönchengladbach), Niklas Stark (Hertha BSC), Benjamin Henrichs (RB Leipzig) oder auch Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen) und einige mehr gehören zum Team, wurden allerdings schon mal vom Bundestrainer berufen.

Testballon in Leipzig

Der Kader für die Partie am Mittwochabend gleicht einem Testballon, den Löw aufsteigen lassen wird. "Wir sehen Spiele wie gegen die Türkei oder nun auch gegen die Tschechische Republik als willkommene Gelegenheit, zu testen. Dazu gibt es ansonsten kaum Möglichkeiten" , sagte der Bundestrainer vor dem Spiel. Der 60-Jährige setzt damit seinen Neuaufbau fort - trotz ausbleibender Erfolge und wachsender Kritik an seinen Personal-Entscheidungen und der Spielweise der Nationalmannschaft.

Jeder Einzelne dieser B-Elf wird also in Leipzig versuchen, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Schließlich besteht die Chance, im kommenden Sommer an der Europameisterschaft teilzunehmen. Löw hat einem Quintett eine Startelfgarantie gegeben. Torhüter Kevin Trapp, Antonio Rüdiger, Robin Koch, Julian Brandt und Waldschmidt werden in Leipzig auflaufen. Max, Uduokhai und Baku könnten ihr Debüt im Nationaltrikot geben. "Sie bekommen höchstwahrscheinlich die Gelegenheit, ihr erstes Länderspiel zu absolvieren" , sagte Löw. Doch haben diese Spieler tatsächlich eine realistische Chance im Kampf um einen EM-Kaderplatz?

Sogar Philipp Max eingeladen

Es geht Löw um die Weiterentwicklung des Nachwuches und den Eindruck über den Ist-Zustand. So ist die Position des linken Verteidigers im Nationalteam weiter eine fragile Angelegenheit. Zuletzt kam Robin Goosens (Atalanta Bergamo) dort zum Einsatz, konnte seine starken Leistungen in der italienischen Liga und in der Champions League im Nationaltrikot aber nicht dauerhaft bestätigen.

Dass Löw nun Philipp Max (27 Jahre) in den Kader berief, bei dem er sich entgegen vieler Expertenmeinungen über Jahre gewunden hatte, ihm eine Einladung zukommen zu lassen, zeugt wohl auch von der mangelnden Überzeugung des Bundestrainers, Goosens diese Aufgabe vollumfänglich zuzutrauen. Max hat allerdings wenig internationale Erfahrung auf Klubebene, aber viele Spiele auf dieser Position absolviert. Zumindest als ernstzunehmender Backup dürfte er darauf hoffen können, Teil des A-Teams zu werden. Für den talentierten Ridle Baku (22) dürfte es sich dagegen um ein erstes perspektivisches Abtasten handeln.

Kann sich Antonio Rüdiger behaupten?

Auch in der zentralen Verteidigung gilt die deutsche Elf nicht gerade als Bollwerk. Matthias Ginter (Mönchengladbach) ist als Abwehrchef mittlerweile etabliert, auch Antonio Rüdiger (FC Chelsea) kommt regelmäßig zum Einsatz. Aber gerade Rüdiger wirkte zuletzt fahrig und fehlerhaft. Zudem hat er seinen Stammplatz in London mittlerweile verloren. Die Chance für Robin Koch (24/Leeds United) oder Jonathan Tah?

Koch spielt regelmäßig in der starken Premier League, hat aber keinerlei Erfahrung in internationalen Klub-Wettbewerben und erst vier Länderspiele absolviert, davon lediglich eines im Pflichtspiel in der EM -Qualifikation. JonathanTah (24) spielt in Leverkusen derzeit nur noch eine Nebenrolle, auch wenn er schon deutlich häufiger (11 Mal) von Joachim Löw eingeladen wurde. Felix Uduokhai hat sich gerade erst in Augsburg in den Vordergrund gespielt.

Dass sich einer dieser Defensiv-Spezialisten gegen Rüdiger durchsetzen kann, erscheint eher fraglich. Zumindest Koch und Tah dürften sich dennoch Hoffnung machen können, als Ersatzspieler vom Bundestrainer in den EM-Kader nominiert zu werden.

Darf Florian Neuhaus Erfahrungen sammeln?

Florian Neuhaus (v.) im Spiel gegen die Türkei

Florian Neuhaus gilt als eines der größten Talente im zentralen Mittelfeld im deutschen Fußball. Der 23-Jährige hat in Mönchengladbach erste Schritte in der Champions League gemacht, hat im Nationalteam aber große Konkurrenz. Der derzeit verletzte Joshua Kimmich, Toni Kroos, Ilkay Gündogan dürften für das kommende Turnier gesetzt sein, womöglich rutscht Neuhaus aber doch noch in den Kader, um Eindrücke bei einem solchen Turnier zu sammeln - so wie einst Matthias Ginter bei der WM 2014 in Brasilien.

In der DFB -Offensive haben Timo Werner, Serge Gnabry und Kai Havertz beste Karten, für sich einen Startelfplatz beanspruchen zu können. Selbst Julian Brandt dürfte derzeit kaum über eine Reservistenrolle im A-Team hinauskommen. Umso schwieriger wird es für Luca Waldschmidt, Nadiem Amiri oder Jonas Hofmann, sich für einen Einsatz oder gar für eine EM-Teilnahme zu empfehlen. Als Ersatz für seine Top-Stürmer dürfte sich Löw kurzfristig vor dem Turnier noch für mindestens eine Alternative entscheiden.

Oliver Bierhoff sieht in dieser Vorgehensweise des Neuaufbaus des Bundestrainers jedenfalls die richtige Handlungsweise. "Es ist absolut richtig, dass Jogi den Weg weitergeht. Den Jungen muss man Raum geben, um sich zu entwickeln" , sagte der Nationalmannschafts-Manager noch am Montag.

So könnte das deutsche Team spielen

Trapp/Eintracht Frankfurt (30 Jahre/4 Länderspiele) - Tah/Bayer Leverkusen (24/11), Koch/Leeds United (24/4), Rüdiger/FC Chelsea (27/35) - Baku/VfL Wolfsburg (22/0), Gündogan/Manchester City (30/39), Neuhaus/Borussia Mönchengladbach (23/1), Max/PSV Eindhoven (27/0) - Hofmann/Borussia Mönchengladbach (28/1), Waldschmidt/Benfica Lissabon (24/4), Brandt/Borussia Dortmund (24/33)

Stand: 10.11.2020, 12:02