Serge Gnabry über Vorbild Kimmich und Bundestrainer Löw

Sportschau | 16.11.2018 | 01:20 Min.

Beim Testspiel-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Russland war Serge Gnabry einer der Lichtblicke in der Offensive. Nach seinem ersten Tor für die DFB-Auswahl will Gnabry auch in der Nations League erfolgreich sein.