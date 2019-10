Hilfloser DFB - Das darf Gündogan und Can nicht passieren

Die Medienaktivitäten wie diese darf den Fußball-Nationalspielern Emre Can und Ilkay Gündogan nicht passieren: Sie hatten ein Foto ihres Freundes Tosun auf Instagram geliked, auf dem er sich mit seinem Torjubel wie die türkischen Soldaten, die gerade in Nord-Syrien kämpfen, darstellt. Ein Like also, der als Zustimmung für die türkische Kriegspolitik gedeutet werden kann.