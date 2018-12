FIFA-WM 2018: Eine sportliche Bilanz zur deutschen Nationalmannschaft

Sportschau | 17.12.2018 | 01:40 Min.

Der Jahresrückblick auf die Weltmeisterschaft 2018 in Russland: Zum ersten Mal in der WM-Geschichte scheidet Deutschland in der Vorrunde aus, die Fans sind wütend und Löw bleibt.