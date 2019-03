Drei Wochen nach dem letzten Spieltag in der Bundesliga, zwei nach dem Finale im DFB-Pokal und eine Woche nach dem Endspiel in der Champions League sieht der Terminkalender noch zwei Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft vor. Am 8. Juni wird die Qualifikation zur Europameisterschaft in Minsk gegen Weißrussland fortgesetzt, drei Tage später wird es in Mainz zum Duell mit Estland kommen.

Zwei Pflichtaufgaben also, wird schon laufen, jetzt ist die Wende ja geschafft, die Stimmung zugunsten der Eliteauswahl des DFB gekippt. Eine solche Denkweise läge nahe nach dem 3:2-Sieg in den Niederlanden. Wer ihr entgegenwirken möchte, sollte auf den Juni 2018 verweisen. Damals schoss Deutschland auch ein spätes Tor, gewann gegen Schweden. Fehlte nur noch ein weiterer gegen Südkorea, dann würde die WM richtig beginnen.

WM als mahnendes Beispiel

Doch sie endete abrupt, es begannen lediglich Monate des Zweifelns, des Diskutierens, des Umbauens, des Abstiegs. Für den, der diesen Prozess trotz des mehrmaligen sportlichen Scheiterns wesentlich mitbestimmen durfte, hätte das 3:2 in Amsterdam eine Genugtuung sein sollen. Aber so sehr Joachim Löw auch in die Richtung gedrängt wurde, davon zu sprechen, so sehr lehnte er es ab. "Ich empfinde das nicht als Genugtuung gegenüber den Kritikern", sagte der Bundestrainer, "wir haben die höchsten Ansprüche an uns selber. Wenn die Mannschaft die Dinge so gut umsetzt, bin ich sehr positiv, egal, was außen herum passiert ist."

Joachim Löw ruhte mal wieder in sich, genoss den Moment, ohne ihn überhöhen zu wollen. "Sehr hilfreich", sagte er immerhin, sei der Sieg gegen die Niederlande für den weiteren Prozess gewesen.