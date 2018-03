Der Stadionsprecher muss die Ruhe mögen. Jedenfalls sprach er von einer "wunderbaren Atmosphäre" , obwohl es weitgehend still war im Berliner Olympiastadion.

Weit mehr als in der Bundesliga sind die Zuschauer bei der deutschen Nationalmannschaft nur dann zum Singen aufgelegt, wenn es gut läuft. Am Dienstag (27.03.18) lief es bescheiden.

Kroos bemerkenswert deutlich

"Wir hatten nicht unseren besten Tag heute" , sagte Bundestrainer Joachim Löw nach dem 0:1 gegen Brasilien. Das Spiel beendete eine Reihe von Testspielen gegen die sogenannten großen Gegner: 0:0 in England, 2:2 gegen Frankreich, 1:1 gegen Spanien, nun die erste Niederlage seit dem Ausscheiden im Halbfinale der EM 2016.

Die wichtigste Erkenntnis aus diesen Spielen: Die Elf, die derjenigen sehr nahe kommen wird, die am 17. Juni in Moskau gegen Mexiko in die WM startet, ist wettbewerbsfähig. Diesen Beweis trat sie gegen Spanien in einem rasanten Spiel an.

Gegen Brasilien blieben mit Jérôme Boateng, Joshua Kimmich und Toni Kroos nur drei garantierte Starter übrig. Die anderen durften sich nach dem Schlusspfiff fragen, ob Kroos sie meinte, als er im Interview mit dem ZDF bemerkenswert deutlich wurde: "Wir haben gesehen, dass wir nicht so gut sind, wie wir gemacht werden und wie es einige Spieler glauben. Wir haben uns viel zu leicht abkochen lassen. Dabei standen heute einige Spieler auf dem Platz die sich zeigen konnten, das haben sie aber nicht getan."

Löw wählt die milde Form der Kritik

Der Bundestrainer bestätigte seinen Chefstrategen, allerdings in der milden Form. Ihm habe vor allem in der ersten Halbzeit die "Körpersprache" von einigen missfallen, zudem habe ihm „der Zug zum Tor“ gefehlt, die vielen Fehlpässe ärgerten ihn. Sein übergeordnetes Fazit lautete jedoch: "Ich mache mir überhaupt keine Sorgen."

Die Gelassenheit gründet in dem mehr als zwei Wochen langen Trainingslager in Südtirol, das ihm ab dem 23. Mai zur Vorbereitung bleiben wird. Außerdem, so Löw, werde es bei der WM nur "punktuelle Wechsel" geben.

Plattenhardt und Rüdiger solide zur WM

Die Frage, wer einen Platz im Kader ergattern wird, ist damit spannender als die, wer in der Startelf steht. Ilkay Gündogan, der mit Sami Khedira um den Platz neben Kroos im defensiven Mittelfeld streitet, war gegen Brasilien schlampig im Passspiel, ihm fehlte es zudem an Dynamik. Sein Vereinskollege Leroy Sané blieb häufig im Dribbling hängen.

Die von Löw monierte "Körpersprache" sagte aus: Ich bin ein anderer Leroy Sané als der bei Manchester City. Dank der Leistungen im Klub dürfte der Platz im WM-Kader trotzdem sicher sein, auch wenn Konkurrent Julian Brandt nach seiner Einwechslung einen guten Eindruck machte.

Antonio Rüdiger (r.) empfahl sich mit einer soliden Leistung für die WM.

Einen wichtigen und wohl entscheidenden Schritt auf dem Weg nach Russland gingen Marvin Plattenhardt und Antonio Rüdiger, die sich als solide Optionen für den Fall zeigten, dass Linksverteidiger Jonas Hector oder einer der beiden Innenverteidiger Boateng und Mats Hummels ersetzt werden muss.

Leno punktet ohne Einsatz

Dass Niklas Süle gegen Brasilien gut 20 Minuten spielen durfte, Matthias Ginter hingegen auch im zweiten Test des Jahres 90 Minuten auf der Bank saß, kann bis Mai vergessen sein - wenn es denn überhaupt etwas zu bedeuten hatte.

Für Bernd Leno dürfte es eher von Vorteil gewesen sein, dass er die ganze Zeit zusah. Entgegen der angekündigten Plans, in der Pause den Torhüter zu tauschen, blieb Kevin Trapp auf dem Platz. Löw hatte "ein bisschen Verunsicherung" ausgemacht, was sich vor allem auf das Spiel mit dem Fuß bei Trapp bezog.

Sollte Manuel Neuer fit werden, könnte der Torhüter von Paris St. Germain seinen WM-Platz wegen seines Auftritts gegen Brasilien verloren haben. Offen bleibt das Rennen um den Platz für einen abschlussstarken Stürmer, der sich häufig im Zentrum des Strafraums findet. Weder Mario Gomez noch Sandro Wagner überzeugten.

"Drei, vier" Schwerpunkte im Trainingslager

Das einzige Tor in den beiden Testspielen im März erzielte Thomas Müller mit einem Distanzschuss. Das Spiel im Angriffsdrittel mit dem Ziel, möglichst viele Spieler für einen Abschluss im Strafraum zu haben, dürfte einer der "drei, vier Punkte" sein, an denen es vor allem im Trainingslager zu arbeiten. Außerdem dürfte das aggressive Pressing verfeinert werden, das gegen Spanien mit wenig Vorlauf probiert wurde und dementsprechend aussah.

Die wahrscheinliche WM-Startelf

Neuer/ter Stegen - Kimmich, Boateng, Hummels, Hector - Khedira, Kroos - Müller, Özil, Draxler - Werner

Sehr gute Chancen auf ein WM-Ticket

Rüdiger, Plattenhardt, Can, Goretzka, Reus, Gündogan, Sané, Reus

Teilnahme offen

Leno, Trapp, Ginter, Süle, Brandt, Rudy, Stindl, Gomez, Wagner

Stand: 28.03.2018, 08:58