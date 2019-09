EM-Qualifikation - Niederlande revanchieren sich beim DFB-Team

Die niederländische Nationalmannschaft hat sich für die Hinspielniederlage in der EM-Qualifikation revanchiert und das aufstrebende deutsche Team in Hamburg in die Schranken gewiesen. In einer hin- und herwogenden Partie zeigten die Gäste den größeren Siegeswillen. | mehr