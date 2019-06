DFB-Elf - Stabiles Fundament

Dass Kai Havertz aus dem Jahrgang 1999, der von seinen Kollegen in einer Umfrage des Fachmagazins "kicker" zum besten Bundesligaspieler gewählt wurde, weder in Weißrussland noch gegen Estland auch nur eine Minute zum Einsatz kam, zeigt die komfortable Situation.

Sané als wichtiger Faktor

Begünstigt wurde sie durch einen Marco Reus, der fast über die gesamte Saison hindurch gesund war, und einen Sané, der nicht nachtragend war. Dass Löw ihn für die WM in Russland aus dem Kader strich, ist weiterhin eine Entscheidung, die nur atmosphärische Störungen zu erklären ist.

Sané begann den Neuanfang jedoch ohne Groll. Er ist ein Spieler, auch das ist zwischen Kabine und Werbebande häufig zu hören, der den Unterschied ausmachen kann. Solche Spieler sind in der Regel im Tor oder in der Offensive zu finden. Das leitet auf die Bedenken hin, die es bei der deutschen Nationalmannschaft gibt. Ob das Fundament in der Defensive stabil genug ist, wenn es gegen Mannschaften standhalten muss, in denen Eden Hazard und Kylian Mbappé spielen, ist die Frage, die sich erst im Jahr 2020 klären lässt.

Kimmich: Holland dominieren

Der Sieg in den Niederlanden erhielt das Sternchen nicht, weil er herausragend gut erspielt wurde. Das Sternchen steht für die Phase, in der er dahin ging, in der eine 2:0-Führung verspielt wurde, in der eine Mannschaft ohne Superstar in der Offensive der deutschen Defensive die Grenzen aufzeigte.

Joshua Kimmich, der sich in der abgelaufenen Länderspielsaison immer mehr als Kapitän für die Zeit nach Manuel Neuer positionierte, fasste das in Mainz in Worte: "Den nächsten Schritt, den wir gehen müssen, ist, einen Gegner wie Holland 90 Minuten zu bespielen und zu dominieren."

Stand: 12.06.2019, 08:15