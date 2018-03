Joachim Löw äußerte in den vergangenen Monaten häufiger mal seine Bedenken über die Entwicklung in der Bundesliga. Er bemängelte, dass die Mehrzahl der Erstligisten nur dann gut spielt, wenn der Gegner den Ball hat.

Als Bundestrainer kann er gut reden, denn er darf die besten deutschen Spieler - von denen es viele gibt - auswählen, um attraktiven Fußball mit dem Ball zu zeigen. Löw steht daher in der Pflicht, mit gutem Beispiel voranzugehen.

Mittelfeld zeitweise überfordert

Als die deutsche Nationalmannschaft am Freitag (23.03.18) in das Jahr der Weltmeisterschaft startete, sah es zunächst so aus, als würde er daran scheitern. Spanien spielte wie das große Spanien, das 2010 Weltmeister wurde. Es erinnerte sogar an den FC Barcelona der besten Tage. Mühelos befreite sich die Mannschaft von Julen Lopetegui aus dem aggressiven Pressing, das Löw weit vorne angeordnet hatte.

Video starten, abbrechen mit Escape Deutschland gegen Spanien - die Stimmen | Sportschau | 23.03.2018 | 06:33 Min. | Verfügbar bis 30.03.2018 | Das Erste

Das deutsche Mittelfeld mit den eher künstlerisch veranlagten Mesut Özil und Toni Kroos wirkte überfordert, genau wie Sami Khedira. Die künstlerisch veranlagten Andrés Iniesta, David Silva und Isco zeigten bei Spanien hingegen ein eindrucksvolles Pressing und ein begeisterndes Kombinationsspiel. " Wir wollten voll pressen, aber die Spanier haben das mit dem besten Herausspielen, das ich jemals auf dem Fußballplatz gesehen habe, gekontert" , staunte Innenverteidiger Mats Hummels.

"Ein hervorragender Test auf Augenhöhe"

Doch Deutschland steigerte sich enorm, kam zum Ausgleich und Löw zu dem berechtigten Fazit: "Es war ein hervorragender Test auf Augenhöhe." Der Bundestrainer blickte zurück auf die Zeit, als seiner Mannschaft nur blieb, gegen Spanien sicher zu verteidigen und auf Konter zu hoffen: "Es war auch zu sehen, was wir für eine Entwicklung gemacht haben, dass wir die Spanier mal mit Passspiel laufen lassen können."

Video starten, abbrechen mit Escape Deutschland gegen Spanien - die Tore | Sportschau | 23.03.2018 | 01:55 Min. | Verfügbar bis 30.03.2018 | Das Erste

Die deutsche Startelf dürfte in großen Teilen mit der übereinstimmen, die am 17. Juni in Moskau gegen Mexiko damit beginnen will, den Titel zu verteidigen. Das, und nur das, ist das Ziel des Bundestrainers, seit Monaten proklamiert.

Das Spiel gegen Spanien war ein Plädoyer dafür, um die Ansprüche ein bisschen herunterzuschrauben. Es ist möglich, dass Deutschland schon im Achtelfinale der Weltmeisterschaft auf Brasilien trifft, den Testgegner am Dienstag (27.03.18) in Berlin. Spanien wäre ein möglicher Halbfinalgegner. Ein Ausscheiden würde bei Löws Zielvorgabe als Scheitern gelten, mit all dem Trara begleitet werden, das Niederlagen der deutschen Nationalmannschaft bei wichtigen Turnieren schon lange begleitet.

Ein Vorgeschmack, wie schwierig es wird

Löws Ziel, als erster Bundestrainer zwei Weltmeisterschaften hintereinander zu gewinnen, ist nachzuvollziehen. Aber Deutschland ist nur eine von fünf, sechs, vielleicht sieben Mannschaften, die auf höchstem Niveau spielen können. Manchmal reichen sogar Gegner wie Algerien im Achtelfinale der WM 2014, um in große Schwierigkeiten zu geraten.

Video starten, abbrechen mit Escape Deutschland gegen Spanien - die komplette Partie | 23.03.2018 | 01:34:40 Std. | Verfügbar bis 30.03.2018 | Das Erste

Löw übertrieb noch am Donnerstag, als er sagte, die Titelverteidigung verlange "Unmenschliches" von den Spielern. Aber der Test gegen Spanien zeigte, wie schwierig es sein wird, nochmal vier K.o. -Spiele hintereinander bei einer Weltmeisterschaft zu gewinnen. "Das war ganz sicher ein Vorgeschmack auf die WM" , sagte Mats Hummels, "es hat richtig Spaß gemacht." In Russland wird die Option eines Unentschiedens gegen Spanien, mit dem alle zufrieden sind, allerdings wegfallen.

Stand: 24.03.2018, 09:00