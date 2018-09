Der 27. September 2018 ist für den Deutschen Fußball-Bund ein sehr wichtiger Tag. An jenem Donnerstag wird die UEFA bekannt geben, in welchem Land die Europameisterschaft 2024 ausgetragen wird. Jegliche andere Themen als die Bewerbung möchte der DFB bis dahin ausgeblendet wissen, das belegte auch ein vom Spiegel veröffentlichter Mailverkehr zwischen Präsident Reinhard Grindel und einem seiner Stellvertreter, Rainer Koch.

Auf der sportlichen Seite ist der Verband mit der Nationalmannschaft in ruhige Gewässer geschippert, was im heftigen Gewitter nach der Weltmeisterschaft durchaus in Zweifel gezogen wurde. Beim 0:0 gegen Frankreich in der Nations League und am Sonntag (09.09.18) beim 2:1-Sieg gegen Peru überzeugte die Eliteauswahl vor allem in den Bereichen, die der Bundestrainer zuvor mit Priorität aufgeführt hatte. Gegen Frankreich wollte er mit aller Macht ein Tor des Gegners verhindern, gegen Peru das eigene Offensivspiel stärken.

Mangelnde Chancenverwertung trübt guten Eindruck

Er bot in beiden Spielen eine 4-1-4-1-Grundformation auf, personell und taktisch gab es jedoch Änderungen. Mit Nico Schulz rückte gegen Peru wieder ein ausgewiesener Außenverteidiger in die Viererkette. Wie Matthias Ginter am rechten Ende der Kette rückte er bei Ballbesitz viel weiter nach vorne als es auf den Positionen drei Tage zuvor vorgesehen war, fast bis auf die Höhe der gegnerischen Abwehrkette, die zunächst aus vier Gliedern bestand, aber schon im Lauf der ersten Halbzeit aufgestockt wurde.

Das lag daran, dass die deutsche Mannschaft es häufig schafft hatte, hinter der peruanischen Kette Steilpässe zu erhalten, die dazu genutzt wurden, Chancen herauszuspielen. Sie wurden aber teilweise kläglich vergeben, was den guten Eindruck des Offensivspiels, das mit einem energischen Pressing vorbereitet wurde, trübte.