Zu später Stunde gab sich Thomas Müller als Fußballromantiker aus: "Der Regen hat dann auch gepasst.“ Es kam während der zweiten Halbzeit einiges Wasser herunter, das die Rutschphase bei einer Grätsche verlängerte und den Rasen an die Knie klebte.

Müller erzählte von seinen Sprints von vorne nach hinten, von links nach rechts und umgekehrt, die anstrengend gewesen seien, aber meistens auch erfolgreich. "Wenn der Mitspieler dann zwei Meter neben dir ist und hilft, gewinnst du die Zweikämpfe. Das macht dann auch Spaß“ , sagte Müller, nachdem die deutsche Nationalmannschaft als "Kommando Kampfschwein“ unterwegs gewesen war und ein 0:0 gegen den Weltmeister erreicht hatte. "Jeder Fan sieht es doch gerne, wenn man einem Ball hinterher geht und ihn wegspitzelt“, schwärmte auch Mats Hummels.

"Defensive Stabilität ist die Grundvoraussetzung"

Ihm war die erste Null des Ergebnisses ziemlich egal. Klar, er hätte auch "ganz gerne“ zum Auftakt der Nations League gewonnen, aber die zweite Null war ihm wichtig, sehr sogar. "Defensive Stabilität ist die Grundvoraussetzung für jede Mannschaft in der Welt“ , sagte er, was er auch vor dem verlorenen Auftaktspiel bei der Weltmeisterschaft schon mit anderen Worten häufig gesagt hatte. Die Worte verhallten.

Nun, beim auch von Joachim Löw apostrophierten Neuanfang, gab es ein übergeordnetes Ziel, das Thomas Müller so beschrieb: "Wir haben unser Spielkonzept weitgehend durchgebracht und unser Tor mit Mann und Maus verteidigt.“

Kette mit vier Innenverteidigern

Eine Viererkette aus vier Innenverteidigern, das hatte schon der WM 2014 lange Zeit (bis sich Shkodran Mustafi im Achtelfinale verletzte) für Stabilität gesorgt oder dem Bundestrainer zumindest das Gefühl von Sicherheit gegeben. Zusätzlich stellte Löw mit Joshua Kimmich einen Spieler ins zentrale Mittelfeld des 4-1-4-1-Systems, der in den vergangenen Jahren überwiegend als rechter Verteidiger auftrat.

Der Münchner postierte sich in dem Raum, in dem sich gerade die Mexikaner bei der WM austoben durften, was den Weg ins Debakel ebnete. So war vor allem Toni Kroos abgesichert, der nur 14 Prozent seiner Zweikämpfe gewann und damit den Beleg lieferte, dass Löw mit einer seiner wesentlichen Änderungen richtig lag.

Goretzka hinter den Erwartungen

Auf der anderen Seite kam fast jeder Pass von Kroos an, was auch zur Ballbesitzstatistik von 60:40 Prozent für Deutschland beitrug. Das widerspricht zunächst dem defensiven Ansatz der DFB-Elf. Die Franzosen hatten jedoch noch weniger Interesse daran, den Ball zu haben.

"Die Lösung mit Kimmich auf der Sechs könnte es wieder geben“ , sagte der Löw, der sich künftig bei Personal, System und Taktik mehr danach richten will, welche Anforderungen der Gegner stellt. Sollte es, wie am Sonntag (09.09.18) in Sinsheim gegen Peru darum gehen, konsequenter auf ein Tor aus zu sein, dürfte es gerade in der Viererkette Änderungen geben. "Mit einem gelernten Außenverteidiger macht man auch nichts falsch“ , sagte Leon Goretzka, der als Achter gegen Frankreich erneut deutlich unter den Erwartungen blieb.

Unsicherheit im Spiel nach vorne

Allerdings hatte er auch eine schwierige Rolle, denn der Aufbau im deutschen Spiel läuft über Kroos, und in der Offensive war aufgrund der deutlich verschobenen Priorität lange wenig los. "Nach vorne gab es Unsicherheit. Wir wussten nicht genau, sollen wir jetzt …? ", sagte Müller über eine Ausrichtung, die der deutschen Mannschaft im ersten Spiel nach dem Vorrundenaus in Russland vergeben wurde, zumal gegen den Weltmeister, der in einigen Szenen zeigte, dass er in der Offensive deutliche Vorteile in puncto Tempo und Kombinationsspiel hat.