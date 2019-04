Der Zeitpunkt für das zweite Saisontor von Raffael hätte kaum besser sein können: ein wichtiger Auswärtssieg und das Zeichen, dass der Stürmer nach seiner langen Verletzungszeit wieder nahe an der Normalform ist. Ein guter Zeitpunkt auch deshalb, weil Raffael in den letzten fünf Partien der Saison den Ausfall von Lars Stindl kompensieren muss.

Raffael nach drei Monaten Verletzungspause wieder fit

Der 34-Jährige rückt durch die Stindl-Verletzung wieder in den Fokus der Planungen von Trainer Dieter Hecking. Als zweite Spitze neben Alassane Pléa könnte er seine Spielstärke und Erfahrung bereits am Samstag (20.04.2019) in der Partie gegen RB Leipzig einbringen. In Hannover spielte er bereits fast 90 Minuten und erzielte den Siegtreffer. Er schränkt aber ein: " Ich habe mehr als drei Monate gefehlt, da braucht es schon ein wenig Zeit, bis man wieder voll da ist ." Es fehle noch ein bisschen, bis er wieder bei 100 Prozent sei.

Defensive gegen Leipzig besonders gefordert

Dennoch gibt sich der "Maestro" kämpferisch: " Jeder bei uns will nach Europa. Und jeder wird dafür alles geben ." Die Mannschaft habe bereits bewiesen, dass sie im Borussia-Park eine Macht sei. " Eine Mannschaft mit unserer offensiven Qualität muss immer auch nach vorne spielen ", so Raffael.

Doch gegen Leipzig muss die Borussia auch auf die Defensive achten. Leipzig habe in der Saison als einziges Team in der Bundesliga keine richtige Schwächephase gehabt, sagte Hecking bei der Pressekonferenz am Donnerstag (18.04.2019): " Da wird einiges auf uns zukommen ." Daher komme es defensiv vor allem darauf an, dass die Räume noch enger gemacht würden.

Richtungsweisendes Heimspiel

In der Offensive wünscht sich Hecking von den in der Hinrunde noch so treffsicheren Stürmern Thorgan Hazard und Alassane Pléa wieder mehr Zielgenauigkeit. " Für uns wäre das ein wichtiger Schritt, das Spiel zu gewinnen ", fasste es der scheidende Coach zusammen. Es würde den Druck auf Frankfurt erhöhen und den Borussen für den Endspurt den erhofften Schwung bringen.