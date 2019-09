Dies bestätigte Liddy Oechtering, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hamburg, am Mittwoch. Am Dienstag hatte es eine Hausdurchsuchung bei Metzelder in Düsseldorf gegeben. "Wir werten gerade das sichergestellte Beweismaterial aus", sagte Oechtering. Da die kinderpornografischen Inhalte angeblich von Metzelder an eine Empfängerin in Hamburg geschickt worden waren, ist die Staatsanwaltschaft Hamburg zuständig. Im Laufe des Tages soll es eine offizielle Stellungnahme der Hamburger Behörde geben.

Metzelder war zuletzt bei der Auslosung zur zweiten Runde des DFB-Pokals in der Sportschau im Einsatz. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Bis zur Klärung der Vorwürfe werden wir die Zusammenarbeit mt Christoph Metzelder ruhen lassen."

sid/ard/red | Stand: 04.09.2019, 10:23