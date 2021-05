Die "Königlichen" suchen einen neuen Trainer. Der Rücktritt von Zinedine Zidane beim spanischen Rekordmeister Real Madrid hat in der Szene für Aufregung gesorgt. Denn der Trainerstuhl beim Renommierklub ist, trotz des immensen Erfolgsdrucks, mit dem er verbunden ist, enorm begehrt.

Kaum hatte der amtsmüde Zidane abgedankt, begannen die Diskussionen um seinen Nachfolger. Als Favoriten gelten die Italiener Massimiliano Allegri und Antonio Conte sowie Vereinsikone Raul, der gerade die zweite Mannschaft von Real trainiert.

Auch Inter Mailand und Juventus Turin auf der Suche

Italiens Meistertrainer Conte hat sich gerade erst frisch von Inter Mailand getrennt - in beiderseitigem Einverständnis. Die Trennung kommt überraschend, denn Conte hatte mit den "Nerazzuri" in der Serie A Dauermeister Juventus Turin um Superstar Cristiano Ronaldo nach neun Jahren abgelöst.

Allegri heiß begehrt

Bei Juventus Turin entlassen: Andrea Pirlo

Womit wir wieder bei Massimiliano Allegri wären. Der steht nicht nur bei Real Madrid, sondern auch bei Inter hoch im Kurs. Der ehemalige Trainer von Juventus Turin könnte aber auch zu seinem Ex-Klub zurückkehren. Denn die "Alte Dame" bestätigte nach dem Verlust der Meisterschaft die Trennung von Andrea Pirlo. Der Trainerdebütant war in der Serie A nur auf Platz vier gelandet und in der Champions League frühzeitig gescheitert. Der 53-Jährige Allegri hatte Juventus schon von 2014 bis 2019 trainiert und fünf Meisterschaftstitel in Folge errungen. Zuletzt legte er ein Sabbatjahr ein.

Juventus Coach Massimiliano Allegri mit Christiano Ronaldo

Sollte Inter Allegri nicht nach Mailand locken können, gilt der derzeit vereinslose Ex-Coach der AS Rom, Paulo Fonseca, als Favorit. Auch der Trainer des FC Bologna, Sinisa Mihajlovic, wird als möglicher Conte-Nachfolger gehandelt. Und dann ist wohl auch Porto-Trainer Sergio Conceicao in der Verlosung. Und auch Simone Inzaghi könnte künftig auf der Inter-Bank sitzen. Er will offenbar Lazio Rom verlassen. Was Inter angeht, schießen die Gerüchte zurzeit ins Kraut.

Zidane zu Juventus? Löw-Wechsel unwahrscheinlich

Bundestrainer Joachim Löw

Und Zidane? Es wird über eine Auszeit spekuliert. Charmant wäre allerdings auch ein Wechsel zu Juventus. Dort spielte der dreimalige Weltfußballer von 1996 bis 2001. Andere sehen in Zidane eher den künftigen französischen Nationaltrainer.

Apropos Nationaltrainer. Auch Joachim Löw ist im Sommer ohne Job. Der scheidende Bundestrainer wurde in der Vergangenheit immer wieder mit einem Engagement bei Real in Verbindung gebracht. Ein Wechsel im Sommer nach der Europameisterschaft gilt aber als unwahrscheinlich. Löw will mindestens sechs Monate pausieren, ehe er einen neuen Job antritt.

Nervenstärke gefragt

Wie auch immer: Die neuen Trainer brauchen für ihre neuen Aufgaben gute Nerven. Es ist kein Geheimnis, dass Real mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat - die durch die Corona-Pandemie noch verstärkt wurden. Grandios gescheitert ist der Klub zudem mit den Plänen für eine europäische Super League, was bedeutet: Das viele Geld, das er womöglich schon eingeplant hatte, bleibt jetzt aus. Die Transfers von Wunschspielern wie Dortmunds Erling Haaland oder Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain erscheinen vor diesem Hintergrund unmöglich. Auf der anderen Seite hat Real teure Spieler im Kader, die es gerne loswerden würde: Eden Hazard und Gareth Bale zum Beispiel.

Ähnlich schwierig ist die Situation bei Inter. Hintergrund der Trennung von Conte ist, dass der von Finanzsorgen geplagte Klub Geld sparen muss, was der Trainer aber offenbar nicht mitmachen wollte, weil er seine sportlichen Ziele in Gefahr sah. Und bei Juventus, das ebenfalls mit seinen Super-League-Plänen gescheitert ist, ist der neue Trainer nach dem bitteren Titelverlust fast schon zur Meisterschaft verdammt.

vdv/sid/dpa | Stand: 28.05.2021, 09:15