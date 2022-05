Die Angst, künftig in dem großen Fußballkonsortium nur noch ein Baustein von vielen zu sein, war omnipräsent. Innerhalb weniger Stunden veröffentlichten verschiedene Fangruppen ein erstes Statement, in dem sich die Anhänger klar gegen die Pläne positionierten. Am darauffolgenden Wochenende machten sich Fan-Vertreter auf den Weg nach Manchester und machten dort vor dem Stadion von Man City mit einem großen Banner ihren Unmut über den geplanten Deal deutlich. Ihre Botschaft: "Bleibt aus unserem Gebiet, NAC ist keine City Group Story!"

Zum gleichen Zeitpunkt hängten weitere Fans beim SK Lommel in Belgien und beim ES Troyes AC in Frankreich dieselbe Botschaft auch an deren Stadien. Auch in diese Vereine ist die CFG involviert. Bilder und Videos von den Protesten wurden auf den sozialen Netzwerken verbreitet. Möglichst viel Aufmerksamkeit und Widerstand wollten die Fan-Gruppen erzeugen, um auch die anderen Fans hinter sich zu bringen: "Wir haben geschafft, uns und wofür wir als Fans stehen zu entwickeln, und wussten, wie wir diesen besonderen Charakter schützen können" , sagt Decker.

"Goldene Aktie" als Ass im Ärmel

Die Fans von Breda waren nicht so naiv, um zu glauben, dass Proteste allein die Übernahme verhindern würde. Zu viele Vereine wurden schon gegen den Willen der Anhänger verkauft. Doch in Breda hatten die Fans ein Ass im Ärmel: Sie sind im Besitz einer so genannten "Goldenen Aktie". Deren Inhaber verfügen über Rechte, die über die der übrigen Aktionäre hinausgehen. Beim NAC Breda ermöglicht die "Goldene Aktie" ein Vetorecht bei wichtigen Entscheidungen, wie z.B. der Übernahme durch Investoren.

Seit 2011 besitzen die Breda-Fans eine "Goldene Aktie" ihres Klubs. Damals konnte der Verein die Pleite nur durch den Einstieg von Investoren verhindern. Und durch die Hilfe der Fans. Sie sammelten über 400.000 Euro, die sie dem Club für das Lizensierungsverfahren unter einer Bedingung in Aussicht stellten: Die Fans sollten die "Goldene Aktie" erhalten. Nach harten Verhandlungen stimmte der Verein den Bedingungen der Anhänger zu. Die Fans gründeten in der Folge die NOAD-Stiftung, die die "Goldene Aktie" offiziell hält. Die Führung der NOAD-Stiftung setzt sich aus einem Fanvertreter, dem Leiter des NAC-Museums, einem ehemaligen Spieler und dem Leiter der Nachwuchsakademie zusammen.

Lokale Investoren als Alternative

Damit die Fans das Vetorecht der Goldenen Aktie jetzt tatsächlich anwenden konnten, um die CFG-Übernahme zu verhindern, mussten sie ein Alternativangebot vorlegen. Wieder sammelten sie viel Geld – insgesamt 15 Millionen Euro. Die Beteiligten gründeten die Investorengruppe "NAC=Breda", die aus lokalen Unternehmen und Personen mit Bezug zur Stadt und zum Verein besteht. Mit der Investorengruppe wurde vereinbart, dass diese nach und nach ihre Anteile wieder an den Verein abtreten. So soll der Verein nachhaltig vor unliebsamen Übernahmen geschützt werden.

Nur wenige Wochen nach der Vereinbarung zwischen NAC und der CFG verkündete der Verein auf seiner Website am 20. Mai, dass sich "die Aktionäre der NAC auf die Übernahme durch das Investorenkollektiv NAC=Breda geeinigt" hätten. Bei den Fans war die Freude riesig. "Wir haben erfahren, wie viel Macht wir haben, nicht nur als Fans. Wir waren der erste Verein, der die City Football Group abgelehnt hat. Dies könnte ein Wendepunkt sein" , sagt Leon Deckers nicht ohne Stolz über den Erfolg.

Balsam für die Seele vieler Fußballtraditionalisten