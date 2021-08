Messi peilt Champions-League-Sieg an

"Als ich hier angekommen bin, habe ich mich glücklich gefühlt", sagte der 34-Jährige bei seiner Vorstellung im Prinzenpark am Mittwoch (11.08.2021): "Ich genieße die Zeit in Paris wirklich, und meine Familie fühlt sich sehr wohl. Ich möchte einen Neuanfang in meinem Leben."

Messi, der künftig die Nummer 30 tragen wird, erhält bei PSG einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. Sein Herzensklub FC Barcelona hatte am vergangenen Donnerstag Messis überraschenden Abschied verkündet. Zuvor hatte er 21 Jahre - davon einige Jahre als Jugendlicher - für Barca gespielt, sich mit den Katalanen aber am Ende nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können.