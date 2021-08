Mario Zagallo - Brasiliens alter Wolf wird 90

"Verde-amarelo (Grüngelb) wird mir niemals aus dem Kopf gehen" , sagt Mario Jorge Lobo Zagallo. Er schaffte es viermal auf ein WM-Siegerfoto, so oft wie kein anderer. Als Spieler von Pele und Garrincha bei Brasiliens ersten Titeln 1958 und 1962 an den Rand gerückt, 1970 als Trainer im Hintergrund, 1994 als Technischer Koordinator ins Bild reingezogen.

"Das Sinnbild der Selecao"

Dennoch war Zagallo bei vier der fünf WM-Titeln Brasiliens dabei, erklomm als Erster vor Franz Beckenbauer (1974/1990) und dem Franzosen Didier Deschamps (1998/2018) sowohl als Spieler wie auch als Trainer den WM-Olymp. "Pele ist der größte Fußballer aller Zeiten, aber Zagallo ist das Sinnbild der Selecao" , formuliert es Tino Marcos (59), der als Journalist die Elf des Rekord-Weltmeisters 35 Jahre begleitete, in einer FIFA-Doku.

Gerade weil der Alte Wolf, wie sie ihn wegen seiner Weisheit und der Bedeutung seines Nachnamens Lobo nennen, auch dunkle Stunden als Nationaltrainer erlebte - geschlagen von den Niederlanden im WM-Halbfinale 1974 sowie bei Zinedine Zidanes Show beim Finale 1998 gegen Frankreich. "Die Leidenschaft Selecao begann lange bevor ich Nationalspieler oder -trainer war" , erinnert sich Zagallo.

Kleine Ameise

Am 9. August 1931 in Maceio geboren, verließ seine Familie mit dem Achtjährigen das "Armenhaus" Nordosten Richtung Rio de Janeiro. Dort kickte er als Kind auf den Ackern eines Reitgestüts da, wo heute das Maracana steht. Bei CR Flamengo und Botafogo FR spielte Zagallo später als linker Flügelstürmer unter dem Spitznamen "Forminguinha", die kleine Ameise.

In 36 Länderspielen waren es laut Verbands-Homepage sechs Tore, eins davon im Finale 1958 (5:2 gegen Schweden), eins beim WM-Triumph 1962 im Auftaktspiel gegen Mexiko (2:0).

Starke Bilanzen - kaum Niederlagen

Als Nationalcoach verlor er nur zehn seiner 135 Duelle. Und in gut zwölf Jahren all seiner Selecao-Dienste waren es laut der Zeitschrift Istoe 287 Spiele und gerade einmal 26 Niederlagen. "An 50 Prozent von dem, was ich in der Nationalmannschaft gemacht habe, hatte Zagallo Anteil" , bekennt dann auch Legende Pele in der FIFA-Doku. Dass der Alte Wolf erst jetzt dafür die Anerkennung bekommt, liegt auch daran, dass seine übrigen Trainerstationen am Zuckerhut und am Persischen Golf (Nationaltrainer Kuwait, Saudi-Arabien sowie der Vereinigten Arabischen Emirate) lagen.

sid | Stand: 09.08.2021, 13:46