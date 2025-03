Ligapokal-Finale gegen Newcastle Liverpool will sich in Wembley trösten Stand: 14.03.2025 11:51 Uhr

Der FC Liverpool ist in der Champions League an Paris Saint-Germain gescheitert. Schon am Sonntag könnten sich die "Reds" mit dem Gewinn des Ligapokals gegen Newcastle trösten.

Es war dramatisch: Nach dem 1:0-Sieg aus dem Hinspiel hatte der FC Liverpool im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain alle Trümpfe in der Hand - und schied dann doch mit 1:4 nach Elfmeterschießen aus. Dabei waren die "Reds" als Sieger der Vorrunde mit großen Ambitionen in die K.o.-Phase gestartet.

Das Ligapokalfinale gegen Newcastle United am Sonntag (Spielzusammenfassung ab 19.15 Uhr in der Sportschau) kommt dem LFC da gerade recht. Viel Zeit, über das Ausscheiden nachzudenken, hat er nicht.

Besonderes Spiel für Arne Slot

Vor allem für den neuen Trainer Arne Slot ist die Partie besonders. Es ist sein erstes Spiel im altehrwürdigen Londoner Wembley-Stadion, sein erstes Finale mit dem FC Liverpool - und damit steht der Nachfolger von Erfolgscoach Jürgen Klopp auch vor seinem ersten Titelgewinn mit den "Reds".

"Nach der Niederlage gegen Paris Saint-Germain freuen wir uns sehr darauf, dieses Finale zu spielen" , sagt Slot auf der Homepage des Klubs: "Es ist immer schön, um eine Trophäe zu spielen, es ist immer schön, etwas zu gewinnen."

Gegen Newcastle ist Liverpool Favorit. Der Spitzenreiter der englischen Premier League hatte in der Liga erst zuletzt einen 2:0-Sieg gegen United eingefahren, im Hinspiel hatte man sich 3:3 getrennt. Zudem gehen die "Reds" als Titelverteidiger ins Finale.

Hauptziel bleibt die Meisterschaft

Champions League, Premier League, FA Cup und Ligapokal: Slot macht kein Geheimnis daraus, dass er gerne alle vier Titel gewonnen hätte. Vor dem Aus in der Königsklasse war er mit seinem Team schon im FA Cup am Außenseiter Plymouth Argyle gescheitert. Der Gewinn des Ligapokals wäre da allenfalls ein Trostpflaster.

Über allem steht in Liverpool aber ohnehin der Gewinn der Meisterschaft. Vor allem für die Fans. Es wäre Titel Nummer 20 für den Klub von der Anfield Road, und damit wäre der Erzrivale Manchester United, der ebenfalls schon 20-mal die Liga gewann, nicht mehr alleiniger Rekordmeister. Aktuell führt Liverpool die Tabelle mir 15 Vorsprung auf den FC Arsenal an.

Slot: "Hoffentlich mehr Glück"

"Ich denke, im Allgemeinen ist die Premier League von allen am schwersten zu gewinnen, weil es 38 Spiele sind und man so viele Dinge gut machen muss" , sagt auch Slot: "Aber jetzt ist es schön, dass wir im Finale sind und die Chance haben, unsere erste Trophäe zu gewinnen. Und hoffentlich haben wir dann ein bisschen mehr Glück als am Dienstagabend."