Medien - Lionel Messi wechselt von Barcelona zu PSG

Schon seit Sonntagnachmittag hatten sich PSG-Fans am Flughafen Le Bourget versammelt, um die Ankunft des argentinischen Superstars live miterleben zu können. Allein: Der 34-Jährige kam nicht. Das soll er laut Nachrichtenagentur AFP mit etwas Verspätung am Dienstag (10.08.21) nachholen.

Nach 21 Jahren in Katalonien wird der 34-Jährige nun für einen anderen großen internationalen Klub die Schuhe schnüren. Im Gespräch ist ein Vertrag über zwei Jahre. Das finanziell angeschlagene Barcelona war offenbar nicht mehr in der Lage, Messis Millionengehalt zu bezahlen - obwohl Messis Seite dem Vernehmen nach zu einer 50-prozentigen Gehaltseinbuße bereit gewesen sei. Also wurde der Vertrag nicht verlängert und Messi war seit dem 1.7. vereinslos.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

PSG rüstet mächtig auf

Paris ist offenbar in einer besseren Situation als Barcelona. Die Millionen aus Katar fließen weiterhin und Klub-Präsident Nasser Al-Khelaifi scheint den Wettberbsvorteil gegenüber der Konkurrenz nutzen zu können. So konnten vor Messi schon Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma und Georginio Wijnaldum als PSG-Neuzugänge vermeldet werden.

Ob der Weggang des Stars für den FC Barcelona Fluch oder Segen sein wird, muss sich natürlich herausstellen. Einerseits war Messi auch in den vergangenen Jahren immer noch jener Spieler, der in engen Spielen den Unterschied ausmachen konnte. Andererseits blockierte er offensichtlich auch immer mal wieder die Entwicklung einiger Teamkollegen, eben weil er so dominant spielte.

Aguero lange verletzt

Wer beim FC Barcelona nun in Messis Fußstapfen treten wird, ist noch völig offen. Im ersten Testspiel des FCB nach Messi erzielte Zugang Memphis Depay einen Treffer nach Vorarbeit des 18-jährigen Yusuf Demir. Der Nachwuchsmann wurde von Trainer Ronald Koeman auf der Messi-Position eingesetzt und gilt als großes Talent. Aber ob das reicht?

Sergio Agüero wird diese Lücke erst einmal nicht füllen können. Wie der Verein am Montag mitteilte, erlitt der 33-jährige Argentinier eine Sehnenverletzung in der rechten Wade und wird voraussichtlich zehn Wochen ausfallen. Agüero war Ende Mai ablösefrei vom englischen Meister Manchester City zu den Katalanen gewechselt.

red/sid/dpa | Stand: 10.08.2021, 12:33