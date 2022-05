Meister auf der Couch nach PAOK-Remis

Möglich machte den Titel vier Spieltage vor Ende der Meisterschaftsrunde aber erst das Unentschieden von PAOK Saloniki. Der Zweitplatzierte der griechischen Super League kam gegen AEK Athen nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Nach dem Führungstreffer der Gäste durch Nordin Amrabat (16.) gelang nur noch der Ausgleich durch Antonio Colak (27.).

Olympiakos ist damit nicht nur bereits zum 47. Mal Meister in Griechenland und zum dritten Mal in Folge, sondern schaffte es seit der Saison 1996/97 in 22 von 26 Fällen Champions zu werden.

Quelle: red