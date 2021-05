Um 9.30 Uhr Ortszeit in West Virgina klingelt der Wecker bei dem 20-Jährigen. Nachwuchsspieler Max Schneider weiß, was ihn erwartet: Bis 13 Uhr liegt der Fokus voll auf Fußball. Danach ruft der Hörsaal und Max widmet sich seinem Studium an der Marshall University.

Bis 2019 hat er noch in der U19 von Bayer Leverkusen gespielt. Dort wurde ihm - auch durch Verletzungspech - aber schnell klar: Für den Profibereich reicht es einfach noch nicht.

Perspektive abseits des Fußballplatzes

Deshalb versuchte er sein Glück in den Vereinigten Staaten. " Ich wollte studieren und nicht nur Fußball spielen. Und ich war immer schon ein Fan von Amerika ", sagt Max Schneider. Eine Perspektive abseits des Fußballplatzes also. Das ist im deutschen Sportsystem so gut wie unmöglich.

Die hohen Studienkosten an US-Colleges werden durch Stipendien gedeckt. Auch wenn es zu Beginn etwas holprig losging, wie sich Max schmunzelnd erinnert: " Ich bin hier angekommen. Und in dem Studentenwohnheim, wo ich untergekommen bin, gab es keine Decken, keine Kissen. Ich habe in der ersten Woche auf meiner Winterjacke geschlafen. "

Titel in der College-Liga geholt

Das war aber schnell vergessen, immerhin spielte er mit der Marshall-Universität flotten und erfolgreichen Fußball. In seinem ersten Jahr kam die Mannschaft bis ins Achtelfinale der NCAA (National Collegiate Athletic Association). In diesem Jahr holte man sogar den Titel.

Der Modus ist ein wenig mit der U19-Bundesliga zu vergleichen, die in Regionen aufgeteilt ist. So ist es in den USA auch, mit sogenannten "Conferences". Die besten Teams ermitteln in einem Finalturnier dann die beste Fußball-College-Mannschaft der USA. Und die heißt eben in diesem Jahr: Marshall University.

Qualität wie in der Regionalliga

Die Qualität der Mannschaften ordnet Max, der im defensiven Mittelfeld spielt, im " oberen Regionalliga-Bereich " ein. Er glaubt, dass die Sportart weiter an Relevanz gewinnt.

Gerade im Hinblick auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen werden soll: " Die investieren gerade sehr, sehr viel Geld, um da richtig Druck zu machen. Die Amerikaner haben einfach viele Leute im Land. Und ich glaube, in den nächsten Jahren wird mit denen zu rechnen sein ."

Über die MLS in die deutsche Bundesliga

Nach dem Titelgewinn soll es jetzt aber erst richtig losgehen. Max hofft, dass er irgendwann in die MLS (Major League Soccer) gedraftet wird. In den nächsten Wochen stehen erste Probetrainings an. " Wir haben Qualität und das ist für viele Klubs interessant. Wir sind billige Spieler. Wir kosten kaum Geld. Aber wir bringen das Talent mit ", erklärt er.

Und auch beim DFB erkennt man das Nachwuchssystem in den USA an. "Von Vorteil sind mit Sicherheit die unglaublich guten Bedingungen vor Ort", sagt DFB-Nachwuchschef Joti Chatzialexiou gegenüber der Sportschau.

Ein Auslandsaufenthalt könne für die Entwicklung einen großen Mehrwert haben. " Vor allem im weiblichen Bereich ist dabei ein enormer Trend zu sehen. Daher pflegt unsere U19-Nationaltrainerin Kathrin Peter einen sehr engen Kontakt zu unseren Spielerinnen und den Colleges und war auch kurz vor Beginn der Pandemie in den Staaten ", sagt Chatzialexiou.

