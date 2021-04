Aktuelle Videos von menschenunwürdigen Unterkünften

Bei drei Besuchen in Katar hätten die schwedischen Verantwortlichen auf Missstände hingewiesen und diese als inakzeptabel bezeichnet, heißt es in dem Brief. Durch externe Experten habe man die Realität in Katar gesehen. Trotz der besseren rechtlichen Rahmenbedingungen hätten viele Gastarbeiter in Katar weiter unter schwierigen Bedingungen zu leben und zu arbeiten. WDR -Autor Benjamin Best, der mehrfach für das Hintergrundmagazin Sport inside aus Katar berichtete, veröffentlichte am Mittwoch aktuelle Videos von menschenunwürdigen Unterkünften.