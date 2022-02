Fußball | Schottland

Celtic Glasgow nach Sieg im "Old Firm" Tabellenführer

Stand: 03.02.2022, 08:36 Uhr

Das stets brisante schottische Fußball-Derby in Glasgow geht klar an Celtic. Die Grün-Weißen lösen die Rangers damit an der Tabellenspitze von Schottlands Premiership ab.