Glasgows Trainer Giovanni van Bronckhorst sagte, so ein Gegentor kurz vor Schluss sei "immer enttäuschend" . Er sagte auch, sie wüssten nun vielleicht noch etwas besser, was sie im Rückspiel zu tun hätten. Wie sie gegen Leipzig spielen müssten. Die Vorbereitung könnte also beginnen, stünde da nicht noch ein anderes Spiel an, das auch nicht ganz unwichtig ist.

Vor dem Rückspiel ist auch noch "Old Firm", das ewige Duell mit Celtic, die vierte Ausgabe dieser Saison. Am Sonntag (01.05.2022) reisen die Rangers einmal quer durch Glasgow, vom Westen der Stadt in den Osten, gespielt wird diesmal im Celtic Park. Knapp acht Kilometer Luftlinie liegen zwischen den Stadien beider Vereine. Eine Zusammenfassung des Spiels sehen Sie in der Sportschau ab 19.10 Uhr.