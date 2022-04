Schweiz - FC Zürich:

So wird Zürich am kommenden Spieltag Meister: Ein Showdown ähnlich dem in der Bundesliga steht am Sonntag (01.05.) an: Der Tabellenführer muss beim Zweiten, Basel, zum möglicherweise alles entscheidenden Spiel antreten. Allerdings genügen Breitenreiter und seinem Team ein Remis für den Titel.