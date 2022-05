FC Brügge zum dritten Mal in Serie belgischer Fußballmeister

Brügge gewann am Sonntag (15.05.2022) im vorletzten Spiel der Meisterrunde der Jupiler Pro League 3:1 (0:1) bei Royal Antwerpen und holte sich damit vorzeitig die 18. Meisterschaft insgesamt.

Brügge qualifizierte sich auch für die Champions League in der kommenden Saison. Brügge holte in den bisherigen fünf der sechs Playoff-Spielen vier Siege sowie ein Unentschieden und kassierte nur Gegentor. Es ist der erste Titel-Hattrick seit 1978, als der Klub unter Trainer Ernst Happel drei Meisterschaften in Serie holte.

Kein Fußball-Wunder für Saint-Gilloise

Brügge zerstörte damit auch den Meistertraum des Aufsteigers Union Saint-Gilloise. Das Team hatte völlig überraschend mit großem Vorsprung lage die Tabelle der ersten Liga angeführt.

Quelle: dpa