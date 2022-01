Daniel Farke wird Trainer in Russland bei Krasnodar

Genug Zeit für eine ordentliche Vorbereitung

Er habe nun fünf Wochen Zeit, die Mannschaft auf die neue Saison vorzubereiten, sagte Farke. "Ein großer Vorteil ist natürlich, dass die russische Liga erst Ende Februar wieder startet." Das reiche im Grunde für eine komplette Vorbereitung.

Der FK Krasnodar steht aktuell in der russischen Liga nach 18 Spieltagen mit 29 Punkten auf Platz fünf. Farke trifft beim Klub unter anderem auf den früheren Bundesligastürmer Jhon Cordoba. Erster Gegner in diesem Jahr ist am 25. Februar Lokomotive Moskau, das in Markus Gisdol ebenfalls einen deutschen Trainer hat.