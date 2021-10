Nach den schweren Vorwürfen wegen sexuellen Missbrauchs und unterlassener Hilfe hat die amerikanische Frauenfußball-Profiliga NWSL ein neues Leitungsgremium eingesetzt. Wie die NWSL am Sonntag (03.10.2021, Ortszeit) auf ihrer Homepage mitteilte, soll ein neues Führungstrio Amanda Duffy, Angie Long und Sophie Sauvage die weitere Untersuchung des Skandals leiten und überwachen.

Duffy ist Vizepräsidentin bei Orlando Pride, Long ist Besitzerin des NWSL-Klubs aus Kansas City, Sauvage ist Vorstandsmitglied bei OL Reign. Zudem sei eine unabhängige Untersuchung in Auftrag gegeben worden und mehrere Initiativen seien angelaufen, teilte US Soccer mit. Die Vorwürfe werden zur Untersuchung an das US-Zentrum für SafeSport weitergeleitet, so der Ligaverband.

Liga-Chefin Baird zurückgetreten

Zuvor war In der Nacht zu Samstag Lisa Baird nach Bekanntwerden der massiven Vorwürfe, unter anderem gegen North-Carolina-Coach Paul Riley, als Liga-Chefin zurückgetreten.

Riley war in der vergangenen Woche von NWSL-Klub North Carolina Courage entlassen worden. Wegen "sehr schwerwiegender Vorwürfe wegen Fehlverhaltens" , hieß es in einer Mitteilung. Der US-Verband entzog Riley die Lizenz, das beschriebene Verhalten sei "abstoßend, inakzeptabel und hat keinen Platz im Fußball oder in der Gesellschaft." Die für dieses Wochenende angesetzten Spiele wurden allesamt abgesagt.

Schwere Vorwürfe wegen sexueller Nötigung

Die beiden ehemaligen Spielerinnen Sinead Farrelly und Mana Shim hatten gegenüber dem Portal "The Athletic" über ihre Erlebnisse mit dem Trainer Riley berichtet, demnach erstreckten sich die sexuellen Belästigungen über viele Jahre. Der Engländer war seit 2017 Headcoach von North Carolina Courage, zuvor im Zeitraum zwischen 2010 und 2015 bei verschiedenen NWSL-Klubs tätig. Der 58-Jährige wies die meisten der Vorwürfe laut "The Athletic" als "völlig unwahr" zurück

Prominente US-Fußballerinnen wie Megan Rapinoe und Alex Morgan zeigten sich solidarisch mit den betroffenen Spielerinnen und zugleich schockiert über die Ausmaße von sexueller Nötigung, Machtmissbrauch und allgegenwärtiger Erniedrigung im US-Frauenfußball

