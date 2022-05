U17-EM - Juniorinnen starten nach zwei Jahren Zwangspause

Die Gruppenersten und Gruppenzweiten erreichen jeweils das Halbfinale, das am 12. Mai stattfindet. Das Endspiel steht am 15. Mai in Sarajevo an.

Kromp: "Erste Endrunde für alle Spielerinnen - wegen Corona"

Kromp war bereits seit 2013 Co-Trainerin der U17 und damit an den EM-Siegen 2014, 2016 und 2017 beteiligt. Seit 2019 ist sie in der Rolle der Cheftrainerin, hat aber wegen der Pandemie an keinem Turnier mit einem Team teilnehmen können.

"Aufgrund der Coronapandemie wird es für all meine 20 Spielerinnen die erste EM-Endrunde ihrer noch jungen Karriere sein. Darauf haben sie und auch wir im Team lange hingearbeitet" , sagt sie.

Deutsches Team in der Quali ohne Punktverlust

Die Trophäe der U17-EM

Die deutschen Spielerinnen gelten als Mitfavoritinnen für den Titelgewinn. In der Qualifikation besiegte das Team zunächst Bosnien und Herzegowina (4:0), dann Portugal (3:1) und Finnland (5:0) und war damit das beste Team der ersten Runde. In der zweiten Runde gab es Erfolge gegen Kosovo (4:0), Slowenien (2:1) und Österreich (3:2).

"Nun werden wir alles daran setzen, erneut auf den Punkt da zu sein, zu performen und bis zum Ende in Sarajevo dabei zu bleiben", sagte Kromp.

Viele Turniere waren ausgefallen - nun stehen vier Stück an

Für die Nachwuchsteams im Frauenfußball beginnt mit dem Turnier auch eine Normalisierung im Kalender. Internationale Turniere für Juniorinnen wurden zuletzt allesamt wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt. 2022 ist der Kalender nun mit vier Turnieren gefüllt:

Die U17-EM , die eigentlich jedes Jahr stattfindet, wurde 2020 (geplant in Schweden) und 2021 (Färöer) abgesagt. Nun steht das aktuelle Turnier in Bosnien und Herzegowina an. 2023 findet das Turnier in Estland statt, 2024 und 2025 sollen Schweden und Färöer dann zum Zuge kommen.

, die sonst alle zwei Jahre stattfindet, sollte 2020 in Indien ausgetragen werden, wurde aber abgesagt und soll vom 11. bis 30. Oktober 2022 in Indien erstmals wieder ausgetragen werden. Die U19-EM wurde 2020 (Georgien) und 2021 (Belarus) abgesagt. 2022 soll das Turnier nun vom 27. Juni bis 9. Juli in Tschechien stattfinden. Auch die Turniere 2023 (Belgien), 2024 (Litauen) und 2025 (Belarus) sind bereits vergeben. Wegen der Vergabe des Turniers 2025 nach Belarus gab es Kritik an der UEFA, da sie im Mai 2021 trotz der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste gegen Diktator Alexander Lukaschenko erfolgte. Mittlerweile unterstützt Belarus zudem Russland bei seinem Agriff auf die Ukraine.

Hinzu kommt der Saisonhöhepunkt im Frauenfußball: Die EM, die 2021 abgesagt wurde, soll im Sommer 2022 in England nachgeholt werden.

