Bewerbung bei der UEFA EM-Bewerbung 2029 - DFB stellt Logo und Slogan vor Stand: 08.03.2025 12:35 Uhr

Der Deutsche Fußball-Bund hat den Slogan "Together WE Rise" für die Bewerbung um die Europameisterschaft der Frauen 2029 ausgewählt. Eine Entschiedung fällt im Dezember.

Mit dem Slogan "Together WE Rise" will der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die EM der Frauen 2029 nach Deutschland holen.

Pünktlich zum Weltfrauentag veröffentlichte der Verband am Samstag gemeinsam mit dem bunten Logo "WE'29" das Motto für die Bewerbung um die Ausrichtung des Turniers. "Das Logo und der Slogan sind ganz wesentliche Elemente, um unsere Kampagne noch präsenter und greifbarer zu machen. Im Mittelpunkt steht das WIR", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Der Entwicklung des Frauenfußballs wolle man in ganz Europa durch die Ausrichtung des Turniers einen weiteren Schub verleihen.

Das Logo der deutschen Bewerbung

Eine Frauen-EM in Deutschland würde "die Begeisterung, die Leidenschaft und die Freude am Frauenfußball definitiv steigern." Ziel sei ein "großes Fest des Frauenfußballs", hieß es in der DFB-Mitteilung weiter. Das Turnier solle nicht nur "sportliche Akzente" setzen, sondern auch "Rekorderlöse erzielen" zur Stärkung des Frauenfußballs in Europa.

Entscheidung der UEFA im Dezember

Bis zum 12. März muss der DFB die vorläufigen Bewerbungsunterlagen für die EM-Austragung an die UEFA übermitteln. Bis 27. August müssen final alle Unterlagen eingereicht werden. Im Dezember dieses Jahres entscheidet das UEFA-Exekutivkomitee über den Ausrichter. Vier weitere vorläufige Bewerbungen gibt es:

Dänemark/Schweden

Portugal

Polen

Italien

In Deutschland fanden 1989 und 2001 bei den Frauen bislang zwei EM-Endrunden statt, zudem richtete Deutschland die WM 2011 aus. Nach der Männer-EM im Sommer 2024 wäre die Frauen-EM 2029 das nächste große Fußball-Turnier in Deutschland.

EM der Frauen Jahr Gastgeberinnen Siegerinnen 1984 ohne Schweden 1987 Norwegen Norwegen 1989 Deutschland Deutschland 1991 Dänemark Deutschland 1993 Italien Norwegen 1995 ohne Deutschland 1997 Norwegen und Schweden Deutschland 2001 Deutschland Deutschland 2005 England Deutschland 2009 Finnland Deutschland 2013 Schweden Deutschland 2017 Niederlande Niederlande 2022 England England 2025 Schweiz ?

DFB unterlag bei Bewerbung für WM 2027

Der DFB war zuletzt mit einer gemeinsamen Bewerbung mit den Niederlanden und Belgien für die Frauen-WM 2027 gescheitert, die in Brasilien ausgetragen wird. Der FIFA-Kongress in Bangkok hatte im Mai 2024 mit 119:78 Stimmen für die Bewerbung aus Brasilien gestimmt.

Damals galt die europäische Bewerbung aber ohnehin als Außenseiterin. Denn nie zuvor hatte eine WM der Frauen in Südamerika stattgefunden, die FIFA gab der brasilianischen Bewerbung zudem in ihren vorab veröffentlichten Prüfberichten eine bessere Note.

WM der Frauen Jahr Gastgeberinnen Siegerinnen 1991 China USA 1995 Schweden Norwegen 1999 USA USA 2003 USA Deutschland 2007 China Deutschland 2011 Deutschland Japan 2015 Kanada USA 2019 Frankreich USA 2023 Australien und Neuseeland Spanien 2027 Brasilien ?