Acht Spielerinnen fehlen noch

Im "Pre-Camp" soll die Arbeit mit zunächst 20 Spielerinnen das Fundament legen. Sieben Spielerinnen vom Double-Gewinner VfL Wolfsburg sowie Sara Däbritz (Paris St. Germain) befinden sich wegen ihres späteren Saisonendes noch im Urlaub. Sie stoßen ab Sonntag zur Mannschaft, wenn die heiße Phase mit dem ersten von zwei Lehrgängen in Herzogenaurach beginnt.

Vor dem Abflug nach London am 3. Juli steht nur noch ein offizielles Testspiel an: Die Generalprobe am 24. Juni in Erfurt gegen die Schweiz. "Wir brauchen Trainingszeiten, um die individuellen Anpassungen hinzubekommen", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg: "Wir sind überzeugt, dass das der richtige Weg ist."

EM-Ziel Halbfinale

Und der soll endlich wieder bis ins Halbfinale führen, so die Vorgabe von DFB-Direktor Oliver Bierhoff für alle Nationalteams bei sämtlichen Turnieren. Sowohl bei der EM 2017 unter Steffi Jones als auch bei der WM 2019 unter Voss-Tecklenburg war für die DFB-Frauen schon im Viertelfinale Schluss.