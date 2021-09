RB Leipzig: Nicht mehr viel übrig von der einst besten Defensive der Bundesliga

Sabitzer war einer, der das Anlaufen organisierte. Auch im defensiven Mittelfeld hakt es. Der US-Amerikaner Tyler Adams agierte in Manchester schwach und war oft nicht auf der Höhe. Er gilt als einer der Lieblingsschüler von Landsmann Jesse Marsch.

Diskussion über Taktik

Dessen "back to the roots"-Taktik mit aggressivem Pressing wird nach Informationen der "Sport-Bild" in Teilen der Mannschaft kritisch gesehen. So lange da die Rädchen noch nicht ineinander greifen, wünscht man sich mehr Ballbesitz-Elemente wie unter Nagelsmann. Auch Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hatte im "SpiO-Talk" vor dem Bayern-Spiel gesagt: "Wenn du Titel gewinnen willst, musst du in der Lage sein, mit Ball Spiele zu kontrollieren. Da haben sie sich unter Nagelsmann weiterentwickelt. Wenn du über 34 Spiele Erfolg haben willst, dann kannst du nicht über 34 Spiele Vollgas spielen." Marsch müsse da einen Mittelweg finden. MDR-Live-Reporter Thomas Kunze: "Statik und Balance sind das große Thema Und die Mannschaft muss verstehen, was Jesse Marsch gegen den Ball sehen will. Gestern konnte ManCity entweder Kurzpässe- oder Diagonalpässe spielen, um das System auszuhebeln."

Marsch: Brauchen Siege und Selbstvertrauen

Erstmals verlor RB bei der vierten Champions-League-Teilnahme zum Auftakt. Aber nicht nur das: "Diese Mannschaft hat nie so einen schwierigen Start in den letzten Jahren gehabt", sagte Marsch und gab eine gewisse Verunsicherung zu: '"Es ist ein bisschen normal, wenn eine Mannschaft nicht immer die richtigen Ergebnisse kriegt und sich die Belohnung nicht holt. Wir müssen uns endlich belohnen. Wir brauchen auf dem Platz Selbstvertrauen."

Letzte zehn Pflichtspiele: Sieben Pleiten

Das Belohnen blieb bei RB zuletzt immer mehr aus. Die Bilanz in die vergangenen zehn Pflichtspiele ist die keines Spitzenteams: Da gab es ganze zwei Siege und ein Remis - bei sieben Pleiten. Am Samstagabend (18:30 Uhr/90-Minuten-Audiostream in der SpiO-App) geht es zum 1. FC Köln. Diesmal also kein bestens besetztes Star-Ensemble als Gegner, aber ein Verein, bei dem der neue Trainer Steffen Baumgart jede Menge frischen Wind gebracht hat. Keine leichte Aufgabe, aber auch keine, die zu vielen Gegentoren führen muss. Jesse Marsch will Köln "einen großen Kampf" liefern.

cke