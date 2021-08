Medienberichte - Messi verhandelt offenbar mit PSG

In der englischen Zeitung "The Guardian" schreibt ein in Transferfragen stets gut informierter Autor, dass Messis Vater und Berater Jorge in Paris zu Verhandlungen sei, die aber frühestens am Samstagabend beendet sein könnten. Auch der "Guardian" berichtet von einem Vertrag über zwei Jahre mit Option auf ein weiteres.

Telefonat mit Pochettino?

Weil sich der extrem hoch verschuldete FC Barcelona den extrem teuren Messi schlicht mehr leisten konnte, gab der Klub am Donnerstag das Ende der Verhandlungen über einen neuen Vertrag und die Trennung bekannt. Noch am selben Abend soll Messi Medienberichten zufolge mit Mauricio Pochettino telefoniert haben, seinem Landsmann, der als Trainer bei PSG auf Thomas Tuchel folgte.