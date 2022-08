Zoff bei PSG Kylian Mbappé - Superstar und neue Diva? Stand: 16.08.2022 12:24 Uhr

Bei Paris St. Germain wimmelt es nur so von herausragenden Fußballern. Einer davon: Kylian Mbappé. Der 23-Jährige zeigt aber immer mehr divenhaftes Verhalten.

Von Jörg Strohschein

Dass Stars ihren eigenen Kopf haben, ist keine Seltenheit. Kylian Mbappés Ego scheint sich in den vergangenen Wochen und Monaten aber besonders ausgeprägt zu haben.

Beim 5:2 von Paris St. Germain gegen den HSC Montpellier am vergangenen Wochenende zeigte der französische Fußballer seine ganz eigene Interpretation von Teamgeist.

Bei einem Konter der Pariser - Neuzugang Vitinha hatte dem Ball am Fuß - bot sich Mbappé auf der linken Seite an. Auf der rechten Seite hatte sich aber auch Lionel Messi in den Angriff eingeschaltet.

Der Portugiese entschied sich für einen Pass zum Argentinier. Mbappé präsentierte sich daraufhin als echte Diva: Er winkte ab, beendete seinen Lauf und spazierte nur noch lustlos über den Rasen.

Elfmeter verschossen - kein Problem

Schon zuvor war Mbappé auffällig gewesen. Zunächst hatte er einen Elfmeter verschossen. Dieser Umstand schien aber keinerlei Einfluss auf das Selbstbewusstsein des Angreifers zu haben.

Auch den nächsten Strafstoß wollte er ausführen, was ihm sein Teamkollege Neymar allerdings verwehrte. Der Brasilianer lief selber an - und verwandelte.

Das Verhältnis der beiden PSG-Superstars soll ohnehin seit einiger Zeit nicht mehr das beste sein. Dass nach dem Spiel Neymar einen Tweet eines Fans gelikt hat, der Neymar als den ersten Elfmeterschützen ansah und nicht Mbappé, dürfte dem Franzosen auch nicht zu besserer Laune verholfe haben.

Neue hierarchische Ansprüche?

Laut der französischen Sportzeitung "L'Equipe" hat die Klubführung in dieser Woche sogar ein Meeting - das wohl auch als Krisengipfel verstanden werden kann - angesetzt. Neben den beiden Protagonisten sollen auch Trainer Christophe Galtier und Sportdirektor Luis Campos daran teilnehmen.

Es besteht aus Sicht des Klubs offenbar akuter Handlungsbedarf - um den sportlichen Erfolg nicht zu gefährden. Das große Ziel, der Gewinn der Champions League, steht bei PSG seit einigen Jahren an erster Stelle.

Nach der Vertragsverlängerung Mbappés im vergangenen Mai haben sich die hierarchischen Ansprüche innerhalb des Teams offenbar verschoben. Ein kolportiertes Netto-Gehalt in Höhe von 100 Millionen Euro sowie einen Unterschriftsbonus von 200 Millionen Euro soll Mbappé erhalten.

Dieser Kontrakt des Franzosen, der sich trotz intensiven Buhlens von Real Madrid etwas überraschend bis 2025 an PSG gebunden hat, dürfte das ohnehin ausgeprägte Selbstbewusstsein Mbappés noch weiter gestärkt haben.

Seine Teamkollegen sieht er nicht als Weltfußballer