Ligue 1: Zwei Tore von Mbappé beim Sieg von PSG gegen Monaco

Der Stürmer traf per Foulelfmeter in der 12. Minute sowie in der 45. Minute zum 2:0-Heimerfolg.

Die Pariser, bei denen Nationalspieler Thilo Kehrer in der 50. Minute für Juan Bernat eingewechselt wurde, haben 13 Punkte Vorsprung auf Olympique Marseille, das 2:0 beim RC Strasbourg gewann.