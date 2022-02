Ligue 1: PSG unterliegt beim FC Nantes

Nantes gewann am Samstag (19.02.2022) mit 3:1 (3:0) und verteidigte den fünften Tabellenplatz vor Olympique Lyon. Die Pariser, die unter der Woche in der Champions League noch mit 1:0 gegen Real Madrid gewonnen hatten, haben aber weiter 13 Punkte Vorsprung auf Olympique Marseille, das am Sonntag gegen Clermont spielt.