Ligue 1 - Paris will im Topspiel das Momentum nutzen

Für Paris Saint-Germain sind es entscheidende Wochen. Nach dem Spitzenspiel gegen Olympique Lyon steht für den französischen Serienmeister und Liga-Tabellenführer das nächste Topduell im Kampf um den Titel an.

Am Samstag (03.04.2021) geht es für die Hauptstädter gegen den OSC Lille. Am Dienstag muss Paris dann im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern München ran.

Lille verliert Tabellenführung

Zwar hat Lille wie Paris 63 Punkte auf dem Konto, doch das Momentum spricht klar für die Mannschaft von Mauricio Pochettino. Denn erst am vergangenen Wochenende hat Paris die Tabellenführung erobert – und zwar von Lille.

Während Saint-Germain das Spitzenspiel in Lyon mit 4:2 gewann, kassierte Lille eine 1:2-Heimniederlage gegen den Tabellen-19. Olympique Nimes. Paris kann also jetzt in kurzer Zeit mit Siegen gegen die beiden Herausforderer ein echtes Ausrufezeichen im Titelkampf setzen.

Klarer Sieg für Paris im Pokal

Was noch wichtiger ist: Mitte März trafen beide Teams im Achtelfinale des französischen Pokals aufeinander. Paris besiegte Lille klar und deutlich mit 3:0.

Mauro Icardi sorgte für die frühe Führung, Kilian Mbappé legte mit einem Doppelpack nach. Der Nationalspieler, der zurzeit in bestechender Form ist, hatte schon gegen Lyon doppelt getroffen.

Krise in Lille zur Unzeit

Lille scheint im Endspurt um die Meisterschaft die Puste auszugehen. Satte sieben Wochen führte das Team von Trainer Cristophe Galtier die Tabelle an, doch in den drei jüngsten Spielen gab es keinen Sieg.

Neben den Pleiten gegen Nimes und Paris im Pokal reichte es in der Liga nur zu einem 0:0 in Monaco. Zuvor war OSC in der Europa League in der Zwischenrunde an Ajax Amsterdam gescheitert.

Paris dagegen ist obenauf: Tabellenführung zurückerobert, das Viertelfinale des Pokals erreicht und in der Champions League den FC Barcelona besiegt.

red/sid/dpa | Stand: 02.04.2021, 10:45