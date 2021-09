Medien: Boateng-Vorstellung in Lyon am Nachmittag

Dies berichteten am Mittwoch sowohl die Zeitung "Le Progrès" aus Lyon als auch das Sportblatt "L'Equipe". Der Weltmeister von 2014 habe am Vormittag den Medizincheck absolviert und werde dann bei einer Pressekonferenz präsentiert, hieß es weiter.

Vertrag im Juni ausgelaufen

Da Boatengs Vertrag beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München am 30. Juni ausgelaufen ist, darf er als vereinsloser Spieler auch nach dem Ende der Transferfrist in Frankreich am Dienstagabend verpflichtet werden. Der an diesem Freitag 33 Jahre alt werdende Abwehrspieler soll einen Zweijahresvertrag in Lyon erhalten, das seit dieser Saison vom früheren Leverkusener Trainer Peter Bosz betreut wird.

dpa | Stand: 01.09.2021, 12:49