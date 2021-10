Am Freitagabend (29.10.2021) besiegte PSG im Prinzenpark OSC Lille mit 2:1 (0:1). Die Gäste gingen durch Jonathan David in der 31. Minute in Führung. Marquinhos (74.) glich aus, ehe Angel Di Maria in der 88. Minute doch noch den Erfolg der Gastgeber perfekt machte.

Für Lille, das zuvor die letzten beiden Duelle gegen PSG - darunter im August den französischen Supercup - gewonnen hatte, war es die fünfte Saisonniederlage. Paris ist mit 31 Punkten Tabellenführer, zehn Zähler vor Lens. Der Rückstand für den Tabellenelften Lille auf PSG beträgt bereits 16 Punkte.