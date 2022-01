Wie der Fußball-Klub mitteilte, wurde die Reise wegen der Gesundheitssituation in Frankreich verschoben. Man wolle damit die Gesundheit der Spieler und der Betreuer schützen. Das Trainingslager sollte vom 16. bis 18. Januar in Katar stattfinden, anschließend war am 19. Januar ein Freundschaftsspiel in Riad geplant.

Fünf Corona-Fälle bei PSG -Spielern

Zuletzt waren insgesamt fünf Spieler des Top-Klubs positiv auf das Coronavirus getestet worden. Neben dem argentinischen Stürmer Angel di Maria und Europameister Gianluigi Donnarumma aus Italien war davon unter anderem auch Julian Draxler betroffen und musste sich in Quarantäne begeben. Superstar Lionel Messi hatte sich während eines Heimaturlaubs in Argentinien in der Winterpause infiziert, bestritt aber zuletzt schon wieder ein Aufbautraining.