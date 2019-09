Bayer 04 Leverkusen will am Mittwoch (18.09.2019, 21 Uhr) in der Champions League gegen Lokomotive Moskau zurück in die Erfolgsspur finden. Der gute Saisonstart der Bayer-Elf war durch die deutliche Niederlage gegen Borussia Dortmund zuletzt etwas in den Hintergrund gerückt.

Dabei muss Bayer vor allem schnelle Umschaltsituationen gegen sich unterbinden. Diese waren in Dortmund der Knackpunkt der Partie. "Wir waren keine Mannschaft mehr. Es war viel zu offen am Ende" , ist sich auch Bayer-Coach Peter Bosz dieser Schwäche bewusst.

Voraussichtlich zwei Schlüsselpartien gegen Moskau

Lokomotive Moskau ist qualitativ schwächer einzuschätzen als der BVB . Das sieht auch der ehemalige Moskauer Manager Erik Stoffelshaus so: "Natürlich ist Bayer Favorit. Moskau ist eher eine Europa-League-Mannschaft. Dazu haben sie durch Verletzte und Abgänge im Vergleich zum letzten Jahr an Qualität verloren."

Angesichts der zwei anderen Gegner in der Gruppe, Atlético Madrid und Juventus Turin, wäre ein Sieg der Werkself gegen Moskau schon Pflicht. Dies bestätigt auch Bosz: "Gegen Moskau ist es ganz klar unsere Aufgabe zu gewinnen." Den russischen Pokalsieger erwartet er defensiv ausgerichtet. "Und wir müssen eine Antwort haben, wie wir durch diese Mauer von Verteidigern durchkommen und dabei auch unsere Restverteidigung gut organisieren", fordert der Coach.

Verzichten muss er auf den Langzeitverletzten Joel Pohjanpalo. Kerem Demirbay, der beim 0:4 am Samstag in Dortmund aus familiären Gründen fehlte, wird wieder dabei sein. Auch der wegen Hüftproblemen ausgewechselte Charles Aranguiz wird wohl spielen können.

Höwedes zurück in Deutschland

Die Russen befinden sich im Gegensatz zur Bundesliga schon im fortgeschrittenen Spielbetrieb. Aktuell liegt Lokomotive nach neun Partien auf Platz fünf - allerdings mit nur drei Zählern Rückstand auf Tabellenführer Krasnodar. Wertvollste Profis im Kader der Gäste sind der russische Nationalspieler Fedor Smolov sowie der polnische Neuzugang Grzegorz Krychowiak, der für 18 Millionen Euro aus Sevilla kam. Außerdem ist einer der Abwehrspieler in Deutschland bestens bekannt: Benedikt Höwedes.

Der Ex-Schalker spielt seit Sommer 2018 in Russland. Nach einer Muskelverletzung im Sommer verpasste er die ersten drei Spiele. Danach stand er in sechs Spielen stets in der Startelf - nur eine Niederlage kassierte Moskau seitdem. Höwedes kehrt zum zweiten Mal zurück nach Deutschland. An die beiden Aufeinandertreffen in der Königsklasse mit Schalke 04 wird er sich nicht gerne erinnern - zweimal gab es letzte Saison ein 0:1 aus Moskauer Sicht.

red/dpa/sid | Stand: 17.09.2019, 17:08