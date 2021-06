Deutschland-Gegner Ungarn enttäuscht gegen Irland

Die Ungarn um die Leipziger Willi Orban und Peter Gulacsi kamen am Dienstag (08.06.2021) im gut gefüllten Szusza Ferenc Stadion in Budapest nicht über ein 0:0 gegen Irland hinaus. Die Iren sind nicht für die EM qualifiziert. Am vergangenen Freitag hatte sich der EM-Außenseiter Ungarn noch mühsam mit 1:0 (1:0) gegen Zypern durchgesetzt.

Gerade offensiv taten sich die Gastgeber ohne ihren Offensivstar Dominik Szoboszlai erneut schwer. Der 20-Jährige von RB Leipzig musste vor einer Woche seine EM-Teilnahme verletzungsbedingt absagen. Am kommenden Dienstag (18 Uhr) startet Ungarn in der heimischen Puskas-Arena gegen Titelverteidiger Portugal ins paneuropäische Turnier. Am 23. Juni (21 Uhr) kommt es im letzten Gruppenspiel zum Duell mit der DFB-Auswahl in München.