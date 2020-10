Corona-Grenzwert in Köln zu hoch: Maximal 300 Fans beim Länderspiel

Der Corona-Grenzwert in Köln lag am Dienstag nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen bei 38,6. Damit sind nach der gültigen Coronaschutzverordnung die vom DFB angestrebten 9200 Stadionbesucher beim Länderspiel am Mittwoch gegen die Türkei nicht zulässig. Die Stadt Köln entschied, nur 300 zuzulassen.