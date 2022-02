Links Held, rechts Dreckskerl

Alfaro selbst berichtet von einer Begegnung an einer roten Ampel in der Stadt. Er hatte tags zuvor in einem Derby gegen Betis den entscheidenden Treffer zum Sieg des FC erzielt: "Links von mir hielt ein Taxi und ich wurde bei heruntergelassener Scheibe als größter Held aller Zeiten bejubelt" , so Alfaro: "Dann kam rechts ein Taxi und ich wurde als Dreckskerl beschimpft. Als es grün wurde und ich weiter fuhr, sah ich im Rückspiegel, dass beide Taxifahrer stehengeblieben waren und sich gegenseitig beschimpften."

Trainer von FC Sevilla Pablo Alfaro

Sevilla hat rund 700.000 Einwohner, die Stadt ist geteilt: In Fans des FC und von Betis. Rot-Weiß gegen Grün-Weiß. "Der FC Barcelona und Real Madrid spielen keine Rolle in der Stadt" , sagt Alfaro und er berichtet, wie er sich an die Prioritäten erst einmal gewöhnen musste: "Als ich kam, waren beide Teams in die 2. Liga abgestiegen. Wenn wir nach einem Sieg in unsere Kabine kamen, wurde als Erstes gefragt: 'Wie hat Betis gespielt?' Erst war ich verwirrt, denn für mich war nur unser eigenes Spiel wichtig gewesen. Später war ich der erste, der in der Kabine nach Betis fragte."

FC stürmt in der Europa League vorneweg

Beide Vereine haben ein bewegtes Auf und Ab hinter sich, beide verbrachten in der Vergangenheit bittere Jahre im Unterhaus der Primera Division. Die Fans bejubelten in ihren eigenen Partien den Gegner, wenn dessen Sieg den Abstieg des Lokalrivalen besiegelte. Die Kräfteverhältnisse kippten erst entscheidend in Richtung FC, als der Klub ab 2006 bis heute unglaubliche sechsmal den UEFA-Cup, beziehungsweise den Nachfolgewettbewerb Europa League gewann. Seither ist der FC Sevilla eine Marke auch im internationalen Fußball, während Betis kleinere Brötchen backen muss.

Unvergessen bleibt für beide Vereine das Aufeinandertreffen im Achtelfinale der Europa League 2013/14. Die Situation explodierte beinahe, als beide Spiele mit einem 2:0 für das jeweilige Auswärtsteam ausgegangen waren. Im Betis-Stadion musste ein Elfmeterschießen die Entscheidung bringen, das der FC mit 4:3 für sich entschied.

Betis hat aufgeholt

Manuel Pellegrini (r.) und Nabil Fekir

Der FC Sevilla war obenauf - erst seit zwei Jahren sind die Dinge wieder sehr eng zusammengelaufen. Betis schaffte in der Spielzeit 2020/21 einen hervorragenden sechsten Rang in La Liga, der wieder einmal den Eintritt in die Europa League bedeutete. Dort trifft das Team in der kommenden Runde bekanntlich auf Eintracht Frankfurt. Auch der FC ist noch im Wettbewerb, trifft als Nächstes auf West Ham United. Da bahnt sich also wieder einmal etwas an...